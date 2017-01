13 marzo 2015 Kate Middleton, giornata a "Downton Abbey": visita il set e riceve un regalo La Duchessa di Cambridge ha incontrato il cast e i membri della troupe negli studi londinesi dove si sta girando la sesta serie del famoso dramma in costume Tweet google 0 Invia ad un amico

12:34 - Kate Middleton ha visitato il set della popolare serie televisiva britannica “Downton Abbey”. Giovedì, la Duchessa di Cambridge ha incontrato autori, staff e cast del dramma in costume - esportato in tutto il mondo e trasmesso in Italia da Rete 4 - agli Ealing Studios di Londra, dove si sta girando la sesta e forse ultima serie. Kate, incinta al settimo mese, ha assistito al ciak di alcune scene, ricevendo anche un regalo speciale da uno degli attori.

Oliver Barker, che interpreta uno dei bambini della serie, ha regalato alla Middleton un trenino destinato all'erede al trono, il principe George. Scortata dal creatore Julian Fellowes, la Duchessa di Cambridge ha parlato con i costumisti e i membri della troupe e, dopo aver assistito alle riprese, ha posato con il cast per la tradizionale foto ricordo di gruppo. Una foto davvero speciale, non solo per attori e tecnici, ma anche per la principessa, grande fan della serie tv.