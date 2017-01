Kat Graham, la star di "The Vampire Diaries" tra topless e latex

11:19 - Svolta sexy per Kat Graham, la streghetta Bonnie della serie tv "The Vampire Diaries". L'attrice ha infatti confezionato un servizio fotografico a tinte fetish per l'edizione turca del magazine GQ, sfoderando il suo lato più hot. Lingerie di pelle, gonne con spacchi vertiginosi e topless trattenuti a stento dalle mani per la giovane attrice, che sembra avere tutte le carte in regola per far impazzire gli uomini.