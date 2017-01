2 gennaio 2015 Kaspar Capparoni, il bello di Solo per amore svela: "Con le donne sono una frana" Sul set della fiction di Canale 5 è conteso tra due donne, ma nella vita reale... Tweet google 0 Invia ad un amico

12:49 - In Solo per amore - in onda su Canale 5 dal 7 gennaio - Kasper Capparoni fa innamorare due donne, Elena (Antonia Liskova) e Angela (Simona Boriani), nei panni del vicequestore Giordano Testa. Nella vita reale, però, l'attore svela di non saperci affatto fare con il gentil sesso. "Sono completamente negato! - ha ammesso a 'Vero' - Sarà per questo motivo che preferisco di gran lunga lasciarmi conquistare...".

"Sono stato rifiutato parecchie volte, ma il bello della vita sta anche nell'essere vulnerabile nell'amore - ha continuato l'attore - Non credo che esistano al mondo persone che, nella vita privata, non abbiano mai fallito: penso sia capitato persino a Brad Pitt!".



Il suo alter-ego nella fiction è conteso tra due donne e affronta momenti difficili per seguire il suo cuore: "Il mio personaggio sa bene con quale delle due donne vorrebbe condividere l'esistenza, ma non è così semplice. Si ritroverà alle prese con numerosi ostacoli e purtroppo l'amore, si sa, è fatto anche di rinunce".