Kasia Smutniak e Stefano Accorsi a Verissimo: "Ecco il nostro Made in Italy"

Stefano Accorsi e Kasia Smutniak raccontano a "Verissimo" la bellezza del nuovo film di Luciano Ligabue in cui sono entrambi protagonisti. Silvia Toffanin dopo aver parlato con i due attori del tradimento, tema al centro di “Made in Italy”, domanda ai due quale sia il motivo principale per andare a vederli al cinema: “Questo è un film particolare che ti fa commuovere e immedesimare con il protagonista Rico. Inoltre rivede alla regia un artista come Luciano – dice Stefano Accorsi – tornare a lavorare con lui dopo Radiofreccia è stato emozionante”.



“Made in Italy vi farà innamorare – ribadisce Kasia Smutniak - non solo dell’amore tra una coppia, ma di quello che va oltre un amore per l’amicizia e per questo fantastico Paese che è l’Italia”.