Kaley Cuoco, un décolleté esplosivo per la regina dei nerd

Kaley Cuoco ha sempre l'aria della ragazza della porta accanto, proprio come appare nella serie "The Big Bang Theory". Ma a volte non disdegna di mostrare il suo lato sexy. Così sulla copertina di Cosmopolitan Usa ha usato il suo fascino tra un décolleté esplosivo e un paio di pantaloncini di jeans in stile Daisy Duke. La sit-com continua a raccogliare sempre più successo e negli Usaè giunta alla puntata numero 200.