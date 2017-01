Décolleté al vento e social per Kaley Cuoco . Su Snapchat la biondina di " The Big Bang Theory " ha infatti pubblicato la foto del suo topless mozzafiato coperto da uno strategico e romantico cuoricino rosso. In prima fila a godersi lo spettacolo senza censure c'è l'amico stilista Brad Goreski, che la tiene amorevolmente sulle ginocchia e indica ammirato l'accappatoio aperto all'altezza del seno. Lei intanto se la ride soddisfatta, consapevole del suo sex appeal.

Lo scatto è poi rimbalzato su Instagram, per la gioia dei suoi fan. I maschietti, però, possono solo immaginare cosa ci sia nascosto dentro al cuore della prorompente Kaley che è sempre attenta a non pubblicare selfie troppo hot e provocanti. Una strategia vincente per l'attrice, che è diventata famosa grazie al ruolo di Penny, la classica ragazza della porta accanto. Un'immagine romantica e seducente al punto giusto, per poter mantenere ancora a lungo lo scettro di fidanzatina d'America.