Kaley Cuoco, la star di "The Big Bang Theory" confessa di essersi rifatta

Kaley Cuoco da dieci anni è la protagonista di "The Big Bang Theory" . Ma quando non era ancora diventata la Penny che tutti conosciamo, non era contenta del suo corpo ed è ricorsa alla chirurgia estetica. E' quanto ha svelato in un'intervista a "Women’s Health" : "Anni fa ho voluto rifare il mio naso e il mio seno, è la cosa migliore che abbia mai fatto".

Essere ricorsa al chirurgo plastico è una cosa di cui la star tv non si è minimamente pentita: "È stata la cosa migliore che abbia mai fatto. Per quanto possiate amare il vostro sé interiore dovete anche amare il vostro aspetto". Al mensile ha anche raccontato come si tiene in forma e di quanto l’equitazione l’abbia aiutata molto a rilassarsi: "La dieta è una parte della mia giornata, ma non rinuncio a desideri come il fast food".