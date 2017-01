3 aprile 2015 Justin Bieber, parrucca e eye liner per imitare Ozzy Osbourne in tv La popstar è apparsa irriconoscibile nello show "Lip Sync Battle", dove si è esibito in "Crazy Train", brano cult dei Black Sabbath Tweet google 0 Invia ad un amico

15:54 - Justin Bieber come Ozzy Osbourne. Non si allarmino i fan del cantante: non c'è in corso nessuna svolta metal, ma solo un'apparizione in tv. Bieber ha partecipato alla prima puntata di “Lip Sync Battle”, uno show della rete Spike Tv, in cui si è esibito in “Crazy Train”, vestito e truccato come il frontman dei Black Sabbath, con tanto di lunga parrucca nera, soprabito in pelle, smalto e occhi spiritati.

Il cantante si è esibito davanti ai giudici della serata, il rapper LL Cool J e la super modella Chrissy Teigen, moglie di John Legend, che ha dichiarato di sentirsi a disagio a giudicare una popstar così famosa come Bieber.



Non è la prima volta che il cantante partecipa a show televisivi: solo pochi giorni fa il cantante era stato protagonista del “Roast” di Comedy Central, lo show dove l'ospite viene preso in giro per un'ora.