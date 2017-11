Juliana Moreira: “Oggi sono la signora Stoppa”

Juliana Moreira dal 10 novembre è la signora Stoppa. La showgirl brasiliana racconta le sue nozze in esclusiva a Verissimo: "Mi sono sposata dopo 10 anni con Edoardo Stoppa (l’inviato speciale di Striscia la Notizia). Quando ci siamo conosciuti lui era già cotto di me, ci siamo incontrati in un locale e lui parlava bene portoghese, siamo stati a chiacchierare tutta la sera”.



E quando Silvia Toffanin le chiede del primo bacio, lei risponde: “Dopo che siamo stati un’ora al telefono mentre lui era in viaggio in Spagna, abbiamo capito che c’era del feeling. Quando è rientrato, ci siamo visiti ed Edo ha chiesto prima al mio cagnolino il permesso e poi ci siamo baciati”.



La showgirl ricorda poi di come ha ricevuto la proposta ben 6 anni fa: “Eravamo in vacanza a New York ma io stavo male, lui mi ha portato su un grattacielo e dopo avermi convinta ad uscire fuori mi ha fatto la proposta inginocchiandosi e io invece di rispondere in maniera carina, gli ho detto: ma mi viene da vomitare!“.



La Moreira ha poi raccontato di come abbia organizzato il matrimonio in un mese e mezzo, dopo le insistenze della loro figlioletta Lua. Alla fine del video-servizio firmato da Gabriele Parpiglia, Juliana e Silvia si commuovono: “Mio papà ha realizzato il suo sogno di portarmi all’altare e sono sicura che a mia mamma Edoardo sarebbe piaciuto”, ha sottolineato emozionata la showgirl.