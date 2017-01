Julia Roberts, venditrice di sex-toys in tv

Julia Roberts non è solo una delle attrici più ricercate di Hollywood, ma anche una venditrice con i fiocchi. Ospite di Ellen DeGeneres la diva si è infatti cimentata in una televendita 'alla cieca', senza sapere quale fosse l'oggetto da promuovere, elencando tutte le incredibili qualità di un kit per il sadomaso utilizzando solo frasi generiche: "E' ipoallergenico e versatile, un regalo perfetto per la festa della mamma".