Julia Louis-Dreyfus, la star di "Veep" annuncia di avere un cancro al seno

L'attrice ha avuto la diagnosi di cancro dopo aver ricevuto il sesto Emmy consecutivo per il suo ruolo di Selina Meyer nella serie "Veep" di Hbo. Al momento è quella che ha vinto più Oscar della televisione per un unico ruolo.



Tra le manifestazioni di sostegno anche quella dell'ex vice presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che su Twitter ha postato una foto di una parodia che i due avevano fatto alla Casa Bianca nel 2014 in occasione della cena dei corrispondenti. "Noi Veeps (vice presidenti, ndr) restiamo uniti - si legge nel tweet -. Jill, io e tutta la famiglia Biden siamo con Julia".