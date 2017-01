Jovanotti debutta in un cartone animato: canta la sigla di "Adventure Time"

Jovanotti canta per la prima volta una sigla italiana di un cartone animato. Come svela "Tv Sorrisi e Canzoni" nella sua edizione online, Lorenzo Cherubini interpreta la canzone di "Adventure time", il cartone animato di culto, di cui è appassionato, che arriva su Italia 1 in prima tv a partire dal 21 dicembre e che sarà in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, subito dopo "I Simpson".