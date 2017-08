Jonny Groove torna dopo cinque anni in versione trap

Un vademecum per diventare " Swag ". Eccolo il ritorno scoppiettante di Giovanni Vernia che ha fatto risvegliare dal letargo quinquennale Jonny Groove con un nuovo videoclip. Riprende la tendenza musicale dei giovanissimi della trap e rischia di diventare il tormentone dell’estate. Ecco il video del backstage in esclusiva per Tgcom24 .

Bandane colorate, pellicce, orecchini, occhialoni e un telefono incastonato in un'enorme scarpa da ginnastica, fanno parte della nuova divisa di Jonny che ha trovato nella trap la perfetta evoluzione della sua amata dance. Da "Ti Stimo Fratello" a "Ciao Bufu", le sue movenze si fanno più fluide come lo stile imperante, si crede anche lui un supereroe, ostenta marchi e dentiere dorate, ma in fondo rimane il solito Peter Pan che più di ogni altro personaggio riesce a mettere in chiave ironica le mode attuali.

Accanto a lui nel videoclip il gruppo degli youtuber "Gli Illuminati" al secolo Maurizio Vieira (BrazoCrew), Federico Betti (MikeShowSha), Luca Denaro (IlVostroCaroDexter), Matteo Valente (S7ormy) e Andrea e Giovanni (iNoobChannel). Il testo della canzone è frutto di una collaborazione con Danti (Daniele Lazzarin dei Two Fingerz) mentre la musica è stata prodotta dal duo di dj internazionali Marnik.