Jonny Groove, il discotecaro di Zelig ha "ispirato" la collezione 2014 di Moschino

13:50 - È proprio vero che nella moda "tutto ritorna" se i manichini della vetrina della maison Moschino in pieno centro a Milano propongono questa settimana un completo che sembra identico sin nei dettagli al look di Jonny Groove, il personaggio creato da Giovanni Vernia nel 2007 e diventato vero e proprio cult a partire dall'edizione del 2008 di Zelig.

Jonny Groove è la riuscitissima parodia del "popolo della notte", che al grido di "Essiamonoi”, vero e proprio tormentone, si sposta la fino all'alba da un rave party all'altro. Jonny Groove ha imperversato per anni in rete divenendo un vero e proprio fenomeno sociale, portato da Vernia con enorme successo anche a teatro, fino a Sanremo in qualità di ospite.



Nelle ultime due stagioni Vernia ha fatto parlare molto la parodia di Fabrizio Corona, Marco Mengoni e Mika. Per la nuova edizione di Zelig, di cui condurrà una delle ultime puntate, oltre a monologhi satirici che lo vedranno per la prima volta in borghese in televisione, tra le novità l’attesa parodia di Casaleggio che ha già iniziato a far parlare prima ancora di essere presentata.