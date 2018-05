John Malkovich a caccia di killer, sarà Poirot in una serie tv

Tra cinema e tv Albert Finney, Peter Ustinov, David Suchet, Alfred Molina e Kenneth Branagh hanno già vestito i panni del famoso Hercule Poirot, gendarme belga in pensione e abile investigatore di polizia. Ora a raccogliere la loro eredità ci pensa Malkovich, in una nuova serie annunciata dalla Bbc per il Regno Unito e da Amazon per gli Stati Uniti.



A descrivere la serie è stata Sarah Phelps, sceneggiatrice del progetto. "Si tratta di una storia brutale, di violenza e bugie. Al centro di tutto c'è uno dei personaggi più famosi della crime fiction. Ci ritroveremo a pensare che conoscevamo Poirot... ma lo conoscevamo davvero?" ha detto, lasciando un alone di curiosità intorno al personaggio.



Oltre a Grint e Malkovich, che sarà sulle tracce del serial killer noto solo come A.B.C., nel cast ci sono anche Andrew Buchan, Tara Fitzgerald, Freya Mavor, Bronwyn James e Eamon Farren (il giovane Richard Horne in "Twin Peaks"). Il set aprirà i battenti a partire da giugno.