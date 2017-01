John Belushi, Showtime produrrà il primo documentario autorizzato sulla vita dell'attore

Dal prossimo autunno entrerà in lavorazione per Showtime il primo documentario ufficiale basato sulla vita dell'icona della comicità cinetelevisiva John Belushi . R.J. Cutler sarà il regista, mentre John Battsek il produttore. I due, per la prima volta, sono riusciti ad assicurarsi la piena collaborazione della vedova di Belushi, Judith Belushi Pisano , che ha concesso l'utilizzo di materiale fotografico inedito e memorabilia dai propri archivi.

"Belushi è stato uno dei miei primissimi eroi. Quando il cinema, la televisione e la musica stavano subendo un terremoto nella cultura americana, lui era al centro di tutto", ha detto il regista Cutler. "In quel momento, aveva il programma TV più popolare, il film che faceva più incassi al box office, e il disco al primo posto nelle classifiche musicali. Vogliamo esplorare la sua genialità unica e il modo in cui la sua influenza creativa ha ancora un effetto sul mondo di oggi".



Judith Belushi si definisce entusiasta per l'inizio di questa nuova avventura: "John Battsek ed io abbiamo parlato dell'idea di realizzare questo film per oltre 10 anni. Sono felicissima di riuscire finalmente a imbarcarmi in questo viaggio insieme a lui e al regista R.J. Cutler".