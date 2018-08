Joe Bastianich hot in spiaggia: mostra il lato B e la moglie gli regala un topless

In tv è giudice severo, ma quando è in vacanza sembra essere proprio un'altra persona. Joe Bastianich infatti è stato paparazzato dal settimanale " Nuovo " mentre si stava godendo momenti di assoluto relax in famiglia, sotto il sole di Porto Cervo . E tra un suo cambio di costume che lascia intravedere il lato B e un topless della moglie Deanna , il manager della ristorazione ha ricaricato le pile prima di tornare sul piccolo schermo.

Nessun piatto che vola e nessun giudizio impietoso sulle ricette proposte dagli aspiranti cuochi. Joe Bastianich ha dimenticato solo per un attimo gli impegni televisivi con "Masterchef" e si è dedicato al più completo relax, scegliendo come meta per le proprie vacanze la Costa Smeralda.



Al suo fianco la moglie Deanna e i tre figli. L'imprenditore italo americano è apparso particolarmente rilassato, sarà forse per i gustosi pranzi estivi che si è concesso?



"Adoro la pasta fresca, come quella che mi preparava mia nonna Erminia quando ero piccolo, ma anche gli spaghetti con le vongole" ha raccontato. Ma il vero debole è per il fritto di mare: "Il mio piatto forte è quello con i calamari". Senza dimenticare un buon bicchiere di vino, dato che lui stesso ne è un produttore. "Un bianco d'annata completa in modo meraviglioso la cena" ha detto Bastianich.