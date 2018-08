Jim Carrey è tornato: in crisi esistenziale nella serie tv di Michel Gondry "Kidding"

Jim Carrey, inattivo da diverso tempo, si prepara a far ritorno sul piccolo schermo in un progetto che lo vede protagonista assoluto e grande mattatore. Si tratta della serie tv "Kidding" diretta da Michel Gondry. I due tornano a lavorare insieme dopo il cult "Se mi lasci ti cancello". Il nuovo progetto, sviluppato per Showtime, arriverà in tv dal 9 settembre: tra il dramma e la commedia, racconta la storia di un uomo in crisi esistenziale.