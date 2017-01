Jessica Mazzoli contro Morgan: "Non vede la figlia Lara da due anni"

10:33 - E' di nuovo guerra tra Jessica Mazzoli e Morgan. La cantante che con l'ex leader dei Bluvertigo ha una figlia, Lara, torna all'attacco su Twitter dopo le dichiarazioni del giudice di "X Factor" che presentando il nuovo libro ha confessato di aver avuto una sola famiglia, quella con Asia Argento e la piccola Anna Lou: "Un'altra famiglia non l'ha mai voluta e si è dimenticato di dire che in due anni non è mai venuto a trovare sua figlia".

"Abbiamo vissuto a Milano: io, la mia donna e la mia bambina, l'unica famiglia che io sia mai stato in grado di avere in vita mia. Una famiglia semplice, come dovrebbero essere tutte le famiglie", ha dichiarato infatti Morgan al "Corriere della Sera". E la risposta di Jessica, conosciuta proprio nella quinta edizione del talent musicale e che dopo una battaglia legale ha ottenuto l'affido esclusivo della figlia, non si è fatta attendere: "Morgan mi sento veramente offesa, come donna e come madre".