Jerry Calà: "Un altro figlio? Riccardo Fogli l’ha fatto a 70anni, sono in tempo"

"Un altro figlio? Se Riccardo Fogli l’ha fatto a settant’anni sono ancora in tempo, vedremo". Così Jerry Calà risponde a Barbara D’Urso nel salotto di Domenica Live dove l’attore e cabarettista si racconta, affiancato dalla moglie Bettina e dal figlio Johnny. Calà si commuove più volte, vedendo gli amici storici che ricordano l’infanzia e l’adolescenza insieme. "Loro sono i miei amici di sempre", spiega Jerry che poi ripercorre i momenti in cui ha rischiato la vita in quel famoso incidente del 1994. "Sono finito fuori strada per un colpo di sonno, ho rischiato di morire ma forse il Signore non mi voleva ancora lassù, anzi forse non mi vuole nessuno lassù!". Infine l’amore per il figlio, che prima ne imita la storica scenetta "libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi", e poi lo fa commuovere con una lettera: "Sei l’ultimo yuppie rimasto".