Jerry Calà, da comico a rapper per J-Ax

Svolta rap per Jerry Calà, che si è lanciato nella carriera da MC. Ospite del programma tv di J-Ax "Sorci Verdi", l'attore ha mostrato la sua performance in stile gangsta. Ragazze seminude, alcol e la giusta dose di eccessi per il video di 'Ocio', in cui Calà mette in rima tutti i suoi tormentoni: da 'libidine' a 'non son bello, piaccio'. In mezzo anche riferimenti a Umberto Smaila, Mara Venier e Vita Smeralda.. e l'amarcord è completo.