Jeremias Rodriguez in questura: ha il permesso di soggiorno scaduto

Dopo Cecilia Rodriguez , tocca al fratello Jeremias . Problemi di permesso di soggiorno anche per il fratello di Belen, che secondo il settimanale " Chi " è stato contattato dalla questura di Milano per il rinnovo che sarebbe scaduto. Il bell'ex gieffino per ora preferisce non replicare. Avrà risolto o dovrà tornare in Argentina?

Solo qualche mese fa era toccato alla sorella Cecilia che aveva spiegato: "Io sono extracomunitaria, non sono cittadina italiana. Il mio permesso di soggiorno è scaduto come scade tutti gli anni, perché me lo danno per un anno e quindi va sempre rinnovato. Hanno voluto fare un po' di problemi ma scade tutti gli anni. Mi hanno beccato in quella settimana ma avevo tempo per rinnovarlo, quindi, è tutto a posto. Hanno fatto problemi ma continuo a lavorare".