Jeremias Rodriguez: “Appena uscito ho visto Francesco Monte”

Per la prima volta a Verissimo arriva Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen e Cecilia. Neo escluso dal Grande Fratello Vip Jeremias racconta la sua esperienza nella casa: “Appena uscito sono andato a vedere Francesco Monte e con mia sorella non ne ho parlato. Era una situazione un po’ scomoda per tutti. Francesco non sta capendo più niente. Io ho visto gli occhi di mia sorella e penso che per lei è troppo presto, ci sono delle mancanze è successo anche a me, non so se avete visto”.



E su Ignazio dice: “che ti devo dire Silvia? Non mi piace il modo in cui lui abbia parlato, quando ha detto che si è svuotato. Non la trovo una cosa carina. Mi hanno dato molto fastidio le dichiarazioni di Ignazio su mia sorella, appena sarà fuori parlerò prima con lui. E’ troppo piccolo di testa per mia sorella Cecilia e prima di giudicare voglio capire com’è lui fuori dalla casa”.



Ripercorrendo poi la sua vita Jeremias racconta di quando pesava 114 chili ed era vittima di bullismo: “Sono la stessa persona che vedete ora, solo che prima non accettavo tante cose della mia vita. Non mi sono mai nascosto e tutto questo per me è già tantissimo. Ho dovuto accettare che quella persona che era Jeremias non si piaceva e da allora sono cambiato”.



“Nella casa ho risolto molte cose di me, mi sono messo a nudo lì dentro e sono entrato non volendo nascondere nulla, già di famiglia siamo così – ha aggiunto Rodriguez – e a trasmissione finita ho fatto una lunga chiacchierata con Belen, fino alle 4 di mattina e le piace ciò che sono diventato. In casa ho fatto tutto quello che Belen mi aveva detto di non fare. “Solo ora ho iniziato a vivere bene e a stare bene”, ha aggiunto Jeremias che dopo aver riletto le parole della lettera di Fabrizio Corona in diretta si è commosso di nuovo ammettendo che lo andrà a trovare presto in carcere.