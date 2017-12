Jeremias Rodriguez a Mattino Cinque: "È tutto un casino, tutto nuovo, non sono abituato!"

"Per me è tutto nuovo, sono in giro tutto il giorno e mi sono addormentato un pochino". Jeremias Rodriguez arriva di corsa e in ritardo a Mattino Cinque perché come lui stesso ha ammesso non si è svegliato in tempo. Con la sincerità che ha contraddistinto la sua avventura nella casa del Grande Fratello VIP, il fratello di Belen risponde alle domande di Federica Panicucci partendo dall’accoglienza che ha ricevuto una volta uscito dal reality. "È tutto un casino, mi fermano tutti. Non sto uscendo tanto. Ho rivisto la mia ex e abbiamo ricominciato a parlare. Belen è contenta, non si aspettava tutto questo, diciamo che aveva un po’ paura all’inizio".



Immancabile la domanda sul triangolo amoroso che ha visto protagonista la sorella Cecilia. "Ignazio mi sembra sincero, non lo conoscevo prima e da quello che ho visto sembra sia innamorato". Mentre su Francesco Monte confessa: "Ho incontrato Francesco appena sono uscito dalla casa e l’ho visto abbastanza bene. Ovviamente non è una cosa bella ma succede in tutte le storie d’amore, uno soffre sempre". Infine il pronostico su chi sarà il vincitore del reality show: "Per me vince Daniele (Bossari). La lite con lui è stata un’incomprensione. Quando mi arrabbio dico quello che mi viene nel momento, non ci penso troppo".