Jeremias parla dell’ex Sara: “È impazzita quando mi ha visto nella Casa”

A Mattino Cinque torna Jeremias Rodriguez: l’ex gieffino parla della sua nuova vita fuori dalla casa. “Ora sono sempre a casa con le mie sorelle e intanto c’è Sara, la mia ex. Lei è impazzita, però le è servito tanto vedermi lì dentro. Sono entrato da single e mi sono comportato come tale, perchè io e lei non ci vedevamo da 7 mesi”. E quando Federica Panicucci gli chiede se Sara si sia innamorata di nuovo di lui, Jeremias risponde: “Piano piano, vediamo cosa succede, stiamo ricostruendo dalle basi”.



Rodriguez ha poi rivissuto tutto il suo percorso nella casa più spiata d’Italia: “All’inizio avevo detto di no anche ad altre richieste ma Cecilia mi ha fatto cambiare idea. È stata dura vivere separato dalla mia famiglia e mi sento in colpa perché non sono stato in grado di dare una mano a casa come ha fatto Belen – ha raccontato Jeremias – sai essere l’unico uomo della famiglia e non poter fare nulla, fa male. Non mi sentivo però all’altezza di mia sorella”. E rivedere l’incontro con Belen e con il padre nella casa lo commuove ancora. “La famiglia è una cosa che uno non sceglie e io sono fortunato dalla nascita".



Jeremias parla poi del suo rapporto con i suoi ex cognati: da Stefano De Martino, il papà del piccolo Santiago, a Francesco Monte, fino a Fabrizio Corona che gli ha anche scritto una lettera dal carcere di San Vittore e Andrea Iannone. “Mi ricordo quando ho conosciuto Andrea: eravamo in un dopo cena e lui che era arrivato dopo, stava lì timido e restava in disparte. Gli ho rivolto la parola dicendogli: “Guarda che puoi avvicinarti, non mordiamo mica eh”. Però non l’ho presentato io a Belen. Siamo diventati molto amici e poi abbiamo avuto una brutta litigata, non per mia sorella. Però sinceramente mi dà fastidio, succede sempre così diventano prima amici miei e poi…ma del resto con due sorelle come le mie è impossibile. Piacciono a tutti”.