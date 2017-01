Jennifer Lopez tra famiglia e forma perfetta, la sua nuova serie tv sbarca in Italia

Jennifer Lopez ha festeggiato il compleanno dei suoi gemelli Max ed Emme. I bimbi hanno spento 8 candeline con la mamma, come mostra uno scatto su Instagram. Dopo aver mangiato la torta, è tornata sui social con una foto in tenuta sportiva con un look acqua e sapone per smaltire le calorie con il cardiofitness. La splendida 46enne è anche protagonista della nuova serie tv "Shades of Blue", che presto vedremo su Premium Crime.