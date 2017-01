Jennifer Lopez poliziotta corrotta nella nuova serie tv targata NBC, Shades of Blue

Jennifer Lopez si getta a capofitto in una nuova avventura televisiva. Dopo l'esperienza da giudice ad " American Idol ", JLo sarà protagonista di " Shades of Blue ", un dramma poliziesco in 13 puntate, che sarà trasmesso dalla NBC in data da definirsi. A dare l'annuncio è stata la stessa attrice e cantante, condividendo il promo della nuova serie tv via Twitter. La Lopez, che è anche produttrice dello show, reciterà accanto a Ray Liotta .

Per Jennifer Lopez si tratta della prima apparizione continuativa in una serie televisiva dal 1994, quando recitò nel poco fortunato Hotel Malibu, trasmesso dalla CBS per una sola stagione. Da allora, per JLo solo qualche breve cameo in telefilm di successo come Will&Grace e How I Met Your Mother.



In Shades of Blue, la Lopez è il detective Harlee Santos, una madre single che ama sua figlia: intorno a lei e al suo lavoro ruota tutta la vita dell'investigatrice, che sarà affiancata nelle sue indagini da Bill Wozniack (Liotta) e dalla poliziotta Tess Nazario (Drea De Matteo), madre di tre figli. I tre detective mantengono l'ordine in città, ma nascondono delle ombre: sono corrotti.



Diretta dal regista premio Oscar per Rain man – L'uomo della pioggia , Barry Levinson, la serie tv è prodotta non solo da JLo ma anche da Ryan Seacrest, produttore televisivo e conduttore di American Idol.