Jennifer Lopez, l'inedito biopic sbarca in tv

Dopo Beyoncé, Canale 5 propone l'inedito biopic di Jennifer Lopez " Dance Again " per illuminare la seconda serata di giovedì 30 giugno. Prodotto da HBO, unisce emozionanti performance musicali ed un documentario sincero e appassionato sulla vita di JLo, seguita nel corso di sei mesi che hanno rappresentato una svolta nella sua vita professionale e privata.

A quasi 15 anni dall'uscita del suo primo album di platino, infatti, Jennifer Lopez si mette alla prova per affrontare il primo tour mondiale con due figli piccoli al seguito. Il docu-concert segue l’artista dietro le quinte del suo tour, che l'ha portata in un viaggio di oltre 150 mila km in cinque continenti, davanti ad un milione di fan, con 11.250 minuti di esibizioni musicali, 500 mila lustrini e 162 cambi di guardaroba.

Tra gli altri big della musica protagonisti della serie di appuntamenti di "On Stage", prossimamente in scena Paul McCartney, U2, Robbie Williams e Adele.