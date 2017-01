Jennifer Lopez in manette... ma solo sul set

11:44 - Manette ai polsi per Jennifer Lopez, 'arrestata' sul set della serie tv "Shades of Blue". La cantante e attrice si trova infatti a New York per le riprese del nuovo show dell'NBC che la vede protagonista. Nella fiction interpreta una detective tutta d'un pezzo, che deve però sopravvivere tra colleghi corrotti. Un ruolo d'azione per la Lopez, che negli ultimi anni ha abbandonato le commedie romantiche per interpretare personaggi più cupi.

In "Shades of Blue" è Harlee Santos, una poliziotta e madre single, che deve fare i conti con un mucchio di colleghi corrotti. Quando viene incastrata dall'Fbi è costretta a rivelare informazioni riguardanti gli altri agenti.



"Le persone per bene fanno cose discutibili tutto il tempo" ha spiegato la Lopez in una clip pubblicata su Instagram "Quando sei un poliziotto sai cos'è sbagliato, ma in certe situazioni fare la cosa sbagliata è la scelta giusta. La serie e il mio personaggio parlano proprio di questo: quel conflitto interiore che ognuno di noi ha vissuto almeno una volta".