Jennifer Lopez apre il poker di star nelle serie Premium

Jennifer Lopez poliziotta corrotta, Uma Thurman capofila di un dramma familiare, Sharon Stone vicepresidente Usa sui tacchi a spillo, Eva Longoria attrice disperata di telenovela. Poker d'assi per Mediaset Premium che a partire da giovedì 22 settembre in prima serata offre serie doc. Si parte con " Shades of blue ", che vedrà JLo nei panni di una detective doppiogiochista che sarà costretta a tradire i suoi colleghi.

Il bel volto della Lopez appare tumefatto nelle primissime immagini di Shades of blue (Premium Crime). I capelli sono bagnati e pettinati all'indietro, è seduta alla scrivania e indossa una canotta grigio sporco. Parla rivolta al suo pc che la sta riprendendo in primo piano: "Ho sempre creduto di essere un buon poliziotto, ma non esiste una retta via. Mi sono sempre detta che il fine giustifica i mezzi, ma ora che sono alla fine non riesco a giustificare niente". Poi la storia ritorna indietro, poco prima di un incidente a un giovane collega dal grilletto facile (lo aiuterà a coprire la cosa modificando la scena del crimine, anche se al momento non era presente perché distratta sul pianerottolo da una bambina).

SHARON STONE IN "AGENT X" - Oltre a Lopez, ad accendere con un tocco di glamour la programmazione di Premium sono anche la Stone, Thurman e la Longoria. In "Agent X" (in onda dal 23/9 su Premium Action) la Stone è un'affascinante vicepresidente degli Stati Uniti in tacchi a spillo alle prese con casi di spionaggio talmente delicati che né la Cia né l'Fbi possono gestire. Entra così in scena l'Agent X, ossia Joh Case (Jeff Hephner), la cui esistenza è vidimata da un paragrafo segreto.

UMA THURMAN IN "THE SLAP" - La Thurman è tra i protagonisti di un coinvolgente dramma familiare, "The Slap", (in onda dal 24 settembre su Premium Stories) dopo guida un cast di stelle. Per il 40esimo compleanno di Hector (Peter Sargaard), sua moglie Aisha (Tandie Newton) organizza una grande festa con amici e parenti. Tutto cambia quando il cugino (Zachary Quinto) del festeggiato schiaffeggia il figlio di un'altra coppia: da qui una reazione a catena di rancori e segreti celati. Uma interpreta Anouk.

EVA LONGORIA IN "HOT & BROTHER" - Eva invece la vedremo protagonista di "Hot & Bothered", una serie comedy che racconta la storia di Ana Sofia, una superstar della tv che deve lottare davanti e dietro le telecamere con la sua famiglia, i suoi colleghi e la troupe che vogliono rubarle i riflettori (dal 18 novembre su Premium Joi).