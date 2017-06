Jennifer Hudson coach a "The Voice" negli Usa

Non si è fatta attendere la reazione della star che su Instagram ha dichiarato: "Sono in lacrime pensando a ciò che significa e rappresenta per me! Wow, chi avrebbe pensato dopo essere stato una concorrente che un giorno sarei stata seduta in una di quelle sedie dal Regno Unito agli Usa! Solo Dio !! Oh, ma ce l'ho fatta!".



Intanto per la prossima edizione sono stati confermati, ancora una volta, i due coach Adam Levine e Blake Shelton.