Jennifer Garner: "Mio marito Ben Affleck nudo? Ci vuole una grossa lente"

11:51 - L'ironia alla mogliettina di Ben Affleck non è mai mancata. Così Jennifer Garner, dopo aver giustificato l'assenza alle nozze dell'anno con una battuta al vetriolo "Clooney non voleva pidocchiosi al suo matrimonio", stavolta - ospite in tv dell'Ellen DeGeneres Show - prende di mira il marito. E sulla famosa scena di nudo integrale nel nuovo film "Gone Girl" sghignazza: "Spero avessero una lente molto ampia per riprenderlo tutto...".

Il film è appena sbarcato nelle sale americane e in Rete si sprecano i commenti sull'impressionante "talento" di Affleck. Bene, la Graner ha giurato che per lei non è assolutamente un problema che il marito si mostri senza veli: "Sono una persona caritatevole. Ho ricevuto tanto ed è giusto condividere con tutti voi".



Alla domanda su come abbia reagito appena ha scoperto che il marito sarebbe stato completamente nudo nel film, Jennifer ha risposto: "Ne abbiamo parlato, è venuto a casa e mi ha detto 'Ehi, uh, oggi al lavoro Fincher mi ha ripreso in piedi fuori dalla doccia' e io 'Oh, spero che avesse un grande obiettivo".