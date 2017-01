Jennifer Garner: "Ero la leader dei nudisti"

14:10 - Da quando è al fianco di Ben Affleck, Jennifer Garner è una moglie e mamma impeccabile ma durante gli anni del college ne ha combinate di tutti i colori. Ospite del talk show di Conan O' Brien, l'attrice ha ricordato di come si divertiva durante l'estate: "Non ero una gran festaiola, non bevevo ma correvo nuda. Era la mia indole e non ero solo una nudista, credo proprio di essere stata la leader dei nudisti".