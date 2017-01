Jennifer Aniston, alle nozze esclusi gli 'amici' Matt LeBlanc e Matthew Perry

Per anni sono stati 'amici' per la pelle, ma nel giorno delle sue nozze Jennifer Aniston non ha voluto i colleghi di "Friends" Matt LeBlanc e Matthew Perry. "Tutto quello che mi interessa è la felicità di Jen, ma se mi avesse voluto lì sarei stato lì" ha chiarito l'interprete di Joey a People. Escluso dai festeggiamenti anche Perry, alias Chandler, che ha ammesso "è stata una sorpresa anche per me, ma sono contento per loro".

Diverso il rapporto di Jen con le colleghe donne. Come testimone ha infatti voluto Courteney Cox (Monica) e anche Lisa Kudrow (Phoebe) era in prima fila in questo giorno importante.



C'è il sospetto che la Aniston si sia voluta prendere una piccola rivincita su LeBlanc, che nel 2000 non si presentò alle sue nozze con Brad Pitt. "Ero in Austria per lavoro, mi chiamò e mi disse 'Davvero non verrai al mio matrimonio?'. Le spiegai che avevo chiesto alla produzione di cambiare il piano organizzativo, ma che mi avevano detto di no. Probabilmente avrei dovuto partire in ogni caso..".



Non ha preso parte alla cerimonia nememno Matthew Perry, che forse sperava nella cartolina di partecipazione: "E' stata una sorpresa anche per me. Sono una coppia bellissima e sono felice per loro ma non sono stato invitato, cosa ci posso fare?".