Javier Sanchez Santos: “Sono il figlio di Julio Iglesias”

In esclusiva assoluta, e per la prima volta in tv, arriva a DomenicaLive il figlio segreto di Julio Iglesias. “Julio ha 8 figli, con me 9. Sono suo figlio. Ho fatto il test del dna ed è sicuro al 99.9%”, così ha commentato Javier Sanchez Santos il figlio 41enne del noto cantane spagnolo. Arrivato in Italia per spiegare la sua verità, Javier racconta di come ha scoperto di avere un padre così famoso: “L’ho saputo a 13 anni, mia nonna mi ha rivelato che mio papà era Julio Iglesias anche se mia mamma era sposata con un altro uomo che io consideravo mio padre. Ero giovane e non avevo idea dell’effetto mediatico che avrebbe avuto questa notizia – ha aggiunto l’uomo - non ho mai cercato Julio. Sai è difficile io ho una vita umile, non mi piace la fama né la tv, ma ho scelto voi e te Barbara perché mia moglie che è sarda e la mia famiglia in Sardegna mi hanno consigliato di parlare con voi, e mi sono fidato”. Javier ha poi raccontato di come ha poi svolto il test del dna: “Sono partito per gli Stati Uniti e tramite un avvocato e un detective che sono andati a Miami per 10 giorni e sono tornati in Spagna con tante prove biologiche di alcuni componenti della famiglia Iglesias e comparandolo al mio dna il risultato è certo”. “Dopo i risultati Julio però non ne vuole sapere nulla di me – ha spiegato Javier - e io ci sono rimasto male. Ho fatto questo per mia mamma perché lei ha sofferto tanto ed è un regalo che le ho voluto fare”, ha aggiunto il 41enne concludendo: “Per me è una mancanza di rispetto parlare di soldi e non mi interessano, sarei contento solo se lui riconoscesse la verità”.