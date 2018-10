January Jones, Betty di "Mad Men" posa in topless su Instagram

In occasione del mese dedicato alla lotta contro i tumori al seno, January Jones, la Betty di "Mad Men", ha voluto abbracciare la causa condividendo su Instagram un selfie che la ritrae in topless. L'attrice ha suggerito l’importanza della prevenzione e di sfruttare l'occasione di usufruire di una visita gratuita. "E’ il mese della consapevolezza del cancro al seno. Questa foto vi farà da promemoria per ricordarvi di fare una mammografia", ha scritto.