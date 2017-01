James Van Der Beek di "Dawson's Creek" diventa un famoso dj in un serie

Dopo il successo di " Dawson’s Creek" nei primi anni 2000, James Van Der Beek tornerà di una serie tv. Il protagonista del telefilm cult americano presterà il volto al famoso dj Diplo, in un ritratto ironico e divertente. La comedy "What Would Diplo Do?" è la prima serie originale di Viceland. A guidare l’operazione dietro la telecamera sarà Spike Jonze , direttore creativo della stessa tv.

Sarà proprio l'interprete del Dawson Leery televisivo ad avere vari ruoli, showrunner, produttore esecutivo, scrittore e interprete principale. Van Der Beek ha già aveva avuto modo di indossare i panni di Diplo in una precedente parodia, "Day in the Life of Diplo". Per vedere la serie dovremo aspettare la fine del 2017.