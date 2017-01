James Van Der Beek, da idolo dei teenager a super papà

Il timido e fragile ragazzo di "Dawson's Creek" è ormai acqua passata per James Van Der Beek, che oggi è un papà super impegnato e felice. Ben quattro figli per l'attore canadese, che su Instagram ha pubblicato un selfie della sua famiglia extra: "Oggi prima uscita senza assistenza. Un mercato, due genitori, quattro bambini e nessun problema. E' fantastico come i bambini possano sorprenderti".