James Franco, con Maggie Gyllenhaal una serie tv sull'industria del porno

James Franco continua a dedicarsi alla televisione, dopo "11.22.63", mini-serie firmata JJ Abrams e Stephen King . Sarà protagonista con Maggie Gyllenhaal di una nuova serie drammatica, appena messa in cantiere dalla HBO. Intitolata "The Deuce" , parlerà dell'industria del porno nella New York degli anni 70 e 80. L'attore americano interpreterà una coppia di gemelli, con connessioni nel mondo della malavita.

La serie è scritta da David Simon e George Pelecanos, già autori della serie cult "The Wire".



Protagonista delle vicende sarà Candy, una prostituta newyorchese che finirà immersa nel mondo cinematografico a luci rosse. A interpretarla, Maggie Gyllenhaal, non nuova a ruoli carichi di erotismo: basti pensare alla segretaria sadomaso di "Secretary", che la portò anche una nomination ai Golden Globe.



Spiega l'autore: "Siamo interessati a indagare le conseguenze di una società in cui la cosa più importante è il profitto. In questo senso, questa storia non intende essere né lasciva né puritana".