James Casella: "Grazie alla severità di mio padre ho raggiunto i traguardi della mia vita"

Tra danze della pioggia, bisogni intimi espletati in diretta televisiva, liti durante le nomination e un ottimismo senza freni, Giucas Casella è senza dubbio uno dei protagonisti di questi primi giorni dell’Isola dei Famosi. L’illusionista più famoso d'Italia ha però anche un lato oscuro che in pochi conoscono e di cui parla nel dettaglio a Pomeriggio Cinque il figlio James, laureato in Medicina e specializzando in Chirurgia. "Mio padre è stato molto severo e apprensivo, a tratti ossessivo compulsivo, e devo dire che grazie a lui ho raggiunto i traguardi più importanti della mia vita". Un lato oscuro che molti ignorano e che James spera non esca fuori durante il reality.