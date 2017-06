Jake La Furia e Nek, una coppia ruggente

L'automobile di "Carpool Karaoke" torna su strada e, questa volta ospita Nek. Le risate non mancano. Alla guida, come sempre, Jake La Furia. Al solito, il rapper dei Club Dogo riesce a imbastire una intervista curiosa e scanzonata, intervallata da un buon numero di canzoni.

Si scoprono così tanti aneddoti sul cantante di Sassuolo e, soprattutto, si cantano le sue canzoni più famose: da "Laura non c’è" a "Fatti avanti amore", passando per "Unici" alla celebre versione di "Se telefonando" presentata al Festival di Sanremo 2015.

Clicca sull'immagine in alto per vedere il "best of" della seconda puntata di "Carpool Karaoke".