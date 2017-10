Jake La Furia e Max Pezzali, due “miti” in macchina

Ospite della quarta puntata Max Pezzali, storico leader degli 883, che sulle note dei suoi più grandi successi, ripercorre la sua carriera di artista insieme a Jake La Furia, come sempre alla guida della macchina. Finestrini abbassati, marcia inserita: i due attraversano le vie di Milano intonando le hit che hanno segnato la storia della musica italiana e di un'intera generazione, da "Sei un mito" a "Con un deca", passando per "La regola dell'amico" a "Come mai". Risate e battute a completare l'insolita e curiosa intervista in macchina. Ecco il video best of della puntata.