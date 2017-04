Jake La Furia e J-Ax cantano a squarciagola nel traffico

L’originale “Carpool Karaoke” sbarca questa sera su Italia 1. Prenderà il via in seconda serata l’edizione italiana del popolarissimo format televisivo lanciato negli Stati Uniti da James Corden nel suo “The Late Late Show”.

Si parte con J-Ax per poi passare a Francesco Renga, Elio, i Litfiba, Max Pezzali, Arisa, Il Volo e Paola Turci. Dieci puntate girate sulle strade di Milano e Roma, che vedranno Jake La Furia nel ruolo del conducente-conduttore. Al rapper dei Club Dogo, spetterà il compito di mettere alla prova le star della musica "made in Italy", tra chiacchiere, sketch esilaranti e qualche inevitabile commento sul traffico. L’appuntamento è ogni giovedì sera, alle 23.00, su Italia 1.

Nella prima puntata, un imperdibile duetto con J-Ax sulle note di "Maria Salvador".

