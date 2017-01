Jaime King, l'attrice della serie "Hart of Dixie" svela: "Ho subito violenze"

Jaime King si è aggiunta alle celebrity che hanno ringraziato Lady Gaga per aver dato coraggio di raccontare gli episodi di violenza di cui sono state vittime, dopo l'esibizione durante la notte degli Oscar. L'attrice della serie tv "Hart of Dixie" ha scelto Instagram per affrontare l'argomento, svelando il tragico passato: "Grazie Lady Gaga, ho finalmente sentito di essere guarita dopo anni di abusi. È tempo di essere coraggiose".

Lady Gaga, vittima di stupro a 19 anni, ha cantato al Dolby Theatre di Los Angeles a supporto delle vittime di violenza. E da casa Jaime ha rivelato il suo dolore, raccontandosi "come una sopravvissuta" e ringraziando tutti quelli che le sono stati vicini, in questi lunghi anni di guarigione, dalle amiche Taylor Swift e Lena Dunham fino ai medici. "Ringrazio anche di non aver deciso di far diventare il mio caso una storia di copertina, anche se mi era stato suggerito. Piuttosto preferisco dire un grazie di cuore a tutti voi personalmente". L'attrice è oggi mamma di due bambini, avuti dal marito Kyle Newman.