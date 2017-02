J.J. Abrams e Stephen King riuniscono le forze per una serie tv

Dopo il successo di "22/11/63", J.J. Abrams ha riunito di nuovo le forze con Stephen King per portare in tv una miniserie ispirata dal lavoro del maestro del terrore. Si intitolerà "Castle Rock", nome dell'immaginaria cittadina dove sono ambientate diverse storie dello scrittore. Si tratterà di una serie antologica, che andrà in onda sulla piattaforma Hulu.