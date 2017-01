J-Ax: "Lascio The Voice: clima spiacevole"

J-Ax lascia "The Voice of Italy". Il rapper milanese, protagonista dello show nelle ultime due edizioni, in qualità di giudice, ha diffuso una nota in cui spiega le motivazioni della sua scelta "imputabile al comportamento poco limpido nei miei confronti da parte della produzione che ha creato un clima poco rassicurante e spiacevole tanto da pregiudicare la mia partecipazione alla nuova edizione del programma".