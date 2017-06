J-Ax fa ballare il pubblico di "Caduta libera"

Eccezionale partecipazione a "Caduta libera" - il fortunato quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti - del cantante J-Ax.

Il rapper milanese ha fatto ballare l'intero studio e non solo sulle note dei suoi più grandi successi, a iniziare - e non poteva essere altrimenti - da quel "Maria Salvador" che ha decretato il suo successo.

"Era tanto che speravo di averti in un mio programma" dice Gerry Scotti. "Sono emozionatissimo" gli risponde J-Ax che prima di "riprendere a fare un po' di casino" ricorda l'avvio del tour con Fedez.