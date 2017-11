Izzo-Predolin, lo scontro continua: "Riky è uno str***o"

Non si placa lo scontro tra Simona Izzo e Marco Predolin che anzi si arricchisce di nuovi capitoli. Nel salotto di Domenica Live i due continuano a dirsene di cotte e di crude dopo l’ennesimo sfogo di Riky Tognazzi, marito dell'attrice, che ha definito "una nullità" il conduttore televisivo. La Izzo prova a giustificare il comportamento del marito sostenendo che sia "rimasto sconvolto" dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip e che abbia deciso di prendere le difese della sua donna. "Riky non è inglese, è uno str…o, davanti ad insulti pesanti non posso che definirlo così", risponde Predolin. Interviene poi Carmen Di Pietro che prova a smorzare i toni: "Quando incontrerai Riky chiarirete". Secca la risposta del conduttore che proprio non vuole porgere l’altra guancia: "Chiariremo un par di balle".