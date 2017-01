Ivana Spagna a "Domenica Live": "Pronta a ritirare la denuncia contro Wanda Fisher"

Ivana Spagna è pronta a ritirare la denuncia alla sosia Wanda Fisher , accusata di spacciarsi per lei in serate a pagamento. Ospite di Barbara d'Urso a " Domenica Live ", la cantante ha ripercorso le tappe della polemica, iniziata nel 1996, e ha dichiarato di essere pronta a chiudere la vicenda: "Wanda, fai la mia sosia che mi fa piacere. Te lo dico per la seconda volta: io ritiro la denuncia. Però non combinarmene più in giro".

In un lungo intervento in studio, Ivana Spagna ha raccontato alcuni episodi della querelle che la oppone ormai da 20 anni alla sua sosia, Wanda Fisher, la scorsa settimana ospite a "Domenica Live" per raccontare la sua versione dei fatti. La cantante ha sottolineato di aver ritirato una precedente querela nei confronti della Fisher, che accusa di spacciarsi per lei nei concerti, creando confusione e disagio nei fan: "Mi dà fastidio che la gente vada a i concerti pensando di trovare me e non veda me. Se sui manifesti mettesse scritto Sosia grande come il suo nome, è un'altra cosa. È anche brava a cantare!", ha detto Spagna.



La cantante ha concluso con un vero e proprio appello a Wanda Fisher: "Io voglio veramente chiudere questa storia. Wanda, se incontri un bambino fagli un autografo. Noi cantanti siamo artisticamente vivi grazie alla gente che ci segue".