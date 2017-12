Ivana Mrazova e Luca Onestini: è nato un amore?

Continuano a rincorrersi i rumors sulla presunta storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova vista l’affinità nata tra i due all’interno della casa del Grande Fratello Vip. I due concorrenti sono intervenuti a Mattino Cinque dove Federica Panicucci gli chiede notizie su possibili sviluppi nel loro rapporto: "Sviluppi ancora no, fosse per me magari si, convincetela, spezzate una lancia in mio favore", dice l’ex tronista con gli occhi di chi ha preso quanto meno una bella sbandata. Immediata la risposta della modella ceca, che solo pochi giorni fa ha annunciato la fine del suo fidanzamento con Alessandro Allevato. "Datemi un po’ di tempo", dice Ivana visibilmente imbarazzata mentre dallo studio arriva il consiglio di Cecilia Rodriguez: "Ma buttati ciccia, che aspetti".